Haqqımızda

Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı cüzi artıb

Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı cüzi artıb ​​​​​​​Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 29 milyard 246,1 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib
Energetika
15 avqust 2025 15:00
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı cüzi artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 29 milyard 246,1 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.

“Report”un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 22 milyard 551 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.

Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 0,7 % azalıb, əmtəəlik qaz hasilatı isə 0,2 % artıb.

Ötən 7 ay ərzində Azərbaycanda 16 milyon 033,7 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 15 milyon 996,9 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.

Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2024-cü ilin 7 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 5,4 % azdır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Commercial gas production in Azerbaijan increases slightly
Rus versiyası Добыча товарного газа в Азербайджане незначительно увеличилась

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi