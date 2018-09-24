“Brent” markalı neftin qiyməti 81 dolları ötüb

Bakı. 24 sentyabr. REPORT.AZ/ Neftin qiyməti yenidən bahalaşıb.

“Report” “Gazeta.ru”ya istinadən xəbər verir ki, artım OPEC+ təşkilatının açıqlamalarından sonra qeydə alınıb.

Belə ki, Londonun İCE Futures birjasında “Brent” markalı neftin bir barreli 2,9 faiz bahalaşaraq 81,17 dollara satılıb. Bununla da "Brent" markalı neftin qiyməti 2014-ci il noyabrın 21-dən sonra ilk dəfə 81 dolları keçib.

Bununla yanaşı, Nyu-York birjasındakı hərracda WTI markalı neftin bir bareli 2,02 faiz bahalaşaraq 72,21 dollar olub.