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    “Brent” markalı neftin qiyməti 81 dolları ötüb

    Bakı. 24 sentyabr. REPORT.AZ/ Neftin qiyməti yenidən bahalaşıb.

    “Report” “Gazeta.ru”ya istinadən xəbər verir ki, artım OPEC+ təşkilatının açıqlamalarından sonra qeydə alınıb.  

    Belə ki, Londonun İCE Futures birjasında “Brent” markalı neftin bir barreli 2,9 faiz bahalaşaraq 81,17 dollara satılıb. Bununla da "Brent" markalı neftin qiyməti 2014-ci il noyabrın 21-dən sonra ilk dəfə 81 dolları keçib. 

    Bununla yanaşı, Nyu-York birjasındakı hərracda WTI markalı neftin bir bareli 2,02 faiz bahalaşaraq 72,21 dollar olub.

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