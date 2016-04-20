​"Brent" markalı neftin qiyməti 46 dollara yaxınlaşıb

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Bakı. 21 aprel. REPORT.AZ/ London və Nyu-York birjalarında keçirilən elektron hərraclar zamanı neftin dünya qiymətləri artmaqda davam edir.
"Report" xəbər verir ki, WTI markalı yüngül neftin may fyuçersləri Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında 3,77% artaraq bir barel üçün 42,63 dollar təşkil edib.
Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent"markalı neftin iyun fyuçersləri 3,54% artaraq bir barel üçün 45,59 dollara bərabər olub.
News DepartmentXəbərin müəllifi