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    ​"Brent" markalı neftin qiyməti 46 dollara yaxınlaşıb

    Bu markalı neftin iyun fyuçersləri 3,54% artıb

    Bakı. 21 aprel. REPORT.AZ/ London və Nyu-York birjalarında keçirilən elektron hərraclar zamanı neftin dünya qiymətləri artmaqda davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, WTI markalı yüngül neftin may fyuçersləri Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında 3,77% artaraq bir barel üçün 42,63 dollar təşkil edib.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent"markalı neftin iyun fyuçersləri 3,54% artaraq bir barel üçün 45,59 dollara bərabər olub.

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