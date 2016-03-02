​"Brent" markalı neftin qiyməti 37 dollara yaxınlaşıb

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Bakı. 2 март. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 1,93% bahalaşaraq 34,40 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,88% artaraq 36,89 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 38 dollar/barel olacağı gözlənilir.
News DepartmentXəbərin müəllifi