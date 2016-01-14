"Brent" markalı neft ucuzlaşıb

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Bakı. 14 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,04 dollar yaxud 0,13% bahalaşaraq 30,48 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,55 dollar və ya 1,78% ucuzlaşaraq 30,31 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 30 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi