İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    BP AÇG-də texniki məhdudiyyətlər səbəbindən hasilatın azalmasına dair xəbərdarlıq edir

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:36
    BP AÇG-də texniki məhdudiyyətlər səbəbindən hasilatın azalmasına dair xəbərdarlıq edir

    Gələn il BP şirkəti "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yatağında qum təzahürü ilə bağlı məhdudiyyətlər səbəbindən gündəlik təxminən 8 min barel neft itkisi gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Covanni Kristofoli Bakıda keçirilən "Xəzər Texniki Konfransı SPE-2025"də bildirib.

    Onun sözlərinə görə, AÇG-də sabit hasilatı təmin etmək, eləcə də Avropaya və digər bazarlara ixrac tədarüklərini qorumaq üçün müasir texnologiyalar və innovasiyalar lazımdır.

    "Texnologiyalara tələbat çox yüksəkdir. Bu yaxınlarda BP-nin texnologiya istiqaməti üzrə rəhbəri Bakıya səfər edib. Biz ona "Səngəçal" terminalında və dənizdəki əsas çağırışlarımızı göstərdik. Bizə daha uzun üfüqi quyular lazımdır və biz hələ ki onların optimal şəkildə necə qazıla biləcəyini tam başa düşmürük. Qum isə ciddi problemdir. Gələn il məhz qumun idarə edilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər səbəbindən gündəlik 8 min barel həcmində itki proqnozlaşdırırıq", - C.Kristofoli qeyd edib.

    BP "Azəri-Çıraq-Günəşli" Azərbaycan Covanni Kristofoli Xəzər Texniki Konfransı SPE-2025
    BP предупреждает о снижении добычи на АЧГ из-за технических ограничений
    BP warns of production cuts at ACG due to technical constraints

    Son xəbərlər

    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:04

    AMADA nümayəndə heyəti Strasburqda CAHAMA-nın 69-cu iclasında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti