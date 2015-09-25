​Dünya bazarında neft bahalaşıb

Bakı. 25 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,43 dollar, yaxud 0,97% bahalaşaraq 44,91 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti isə 0,42 dollar, yaxud 0,88% bahalaşaraq 48,17 dollar/barelə çatıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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