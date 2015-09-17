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    Dünya bazarında neft bahalaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 50 dollara çatıb

    Bakı. 17 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2,56 dollar yaxud 5,74% bahalaşaraq 47,15 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 4,19% yaxud 2,0 dollar bahalaşaraq 49,75 dollar/barelə çatıb.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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