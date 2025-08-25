Azərbaycanın I yarımildə magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Haqqımızda

Energetika
25 avqust 2025 17:03
Azərbaycan bu ilin yanvar-iyun aylarında magistral neft kəmərlərinin, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin fəaliyyətindən 523,48 milyon manat gəlir əldə edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən “Report”a verilən məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 % azdır.

Statistik məlumatlara görə, hesabat dövründə magistral neft kəmərləri şəbəkəsində itkilər 4,5 % artaraq ötən ilin eyni dövründə qeydə alınmış 2,2 min tona qarşı 2,3 min ton təşkil edib.

Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında magistral neft kəmərləri ilə 18,513 milyon ton neft nəql edilib, bu isə 2024-cü ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3,8 % azdır. Nəqlin təxminən 75,2 %-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə həyata keçirilib.

