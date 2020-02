Azərbaycanda tələbələr üçün Enerji Hakatonu keçirilib

“SOCAR AQŞ” və “Texas A&M” Universitetinin birgə təşəbbüsü ilə Enerji Hakatonu keçirilib.

“SOCAR AQŞ”dən “Report”a verilən məlumata görə, dayanıqlı cəmiyyət, qlobal enerji problemlərinin həllinə həsr olunan layihə zamanı tələbələrdən ibarət komandalar yarışıb. Fevralın 7-9-da Innoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən Enerji Hakatonunda iştirakçı komandalar spesifik enerji problemi ilə bağlı yaradıcı həllər və prototiplər irəli sürüb.

İlk mərhələdə ümumilikdə müraciət edən 50-dən çox komanda arasından seçilmiş 10 komanda yarışıb. Seçilmiş komandalar Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ), Azərbaycan Diplomatik Akademiyası (ADA), Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM), Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialı kimi ali məktəblərin 3-4-cü kurs və magistr tələbələrindən ibarət 4 nəfərlik qruplar olub. 10 iştirakçı komanda tərəfindən 48 saat ərzində təklif edilən ideyalar hakimlər kollegiyası tərəfindən qiymətləndirilib.

Hakimlər kollegiyasında "SOCAR AQŞ"nin baş direktoru Ramin İsayev, “Khazar Ventures” şirkətinin təsisçisi Məmməd Kərim, baş proqramçı, mühəndis Amid Quliyev, “McKinsey & Company” şirkətində konsultant Riad Salayev, "Equinor" şirkətinin ölkə meneceri Favad Quraişi, BMT-nin Əlaqələndirmə üzrə müşaviri Şəms Mustafayeva, "BP-Azerbaijan" şirkətinin vitse-prezidenti Niall Henderson təmsil olunub.

Azərbaycan-Fransız Universitetinin tələbələrindən ibarət (UFAZ) “Deep divers” komandası – “Duzun qızdırılmasından alınan enerjinin saxlanması”, Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbələrindən ibarət “E- zone” komandası “2*2=5 Enerjinin səmərəli saxlanılmasında ağıllı texnologiyaların tətbiqi”, Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialının tələbələrindən ibarət “Amirli” komandası isə “Su elektrik stansiyalarının modifikasiyası” layihəsi ilə yarışmanın qalibləri olublar.

Bu mərhələnin qalibi olan üç komanda 14-16 fevral tarixlərində "Texas A&M" Universitetinin təşkil etdiyi Planet üçün yarat 2020 (Invent for the Planet 2020) yarışmasının virtual mərhələsində iştirak edəcək.

Virtual yarışmanın qalibi olacaq bir komanda Planet üçün yarat 2020 (Invent for the Planet 2020) yarışmasının 30 mart-2 aprel tarixlərində ABŞ-ın Texas ştatında keçiriləcək final mərhələsində ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazanacaqdır. Müsabiqədə iştirak ilə bağlı bütün xərclər SOCAR AQŞ tərəfindən qarşılanacaqdır.

Yarışmanın nəticəsi olaraq innovativ ideyalar daha sonra inkişaf etdirilə, ölkə sərhədlərini aşan beynəlxalq startup layihəsinə çevrilə bilər.