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Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 6 % artıb

Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 6 % artıb Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda İstilik Elektrik Stansiyaları (İES) üzrə 4 998,8 milyon kVt/st, su da daxil olmaqla bərpa olunan mənbələr üzrə isə 178,1 mln. kVt/st elektrik enerjisi istehsal edilib.
Energetika
17 Mart , 2023 09:51
Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 6 % artıb

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda İstilik Elektrik Stansiyaları (İES) üzrə 4 998,8 milyon kVt/st, su da daxil olmaqla bərpa olunan mənbələr üzrə isə 178,1 mln. kVt/st elektrik enerjisi istehsal edilib.

"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "Twitter"də bildirib.

"Operativ məlumatlara əsasən, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkədə elektrik enerjisinin istehsalı 5,8 % artaraq 5 176,9 milyon kVt/st olub. İxrac 840 milyon kVt/st, idxal isə 21 milyon kVt/st təşkil edib", - deyə o qeyd edib.

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İngilis versiyası Azerbaijan's electricity production up by 6%
Rus versiyası Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 6%

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