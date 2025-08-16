Haqqımızda

Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir ​​​​​​​Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,49 ABŞ dolları, yaxud 0,72 % artaraq 68,59 ABŞ dolları təşkil edib
Energetika
16 avqust 2025 10:49
Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,49 ABŞ dolları, yaxud 0,72 % artaraq 68,59 ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə “Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, “Brent” markalı neftin oktyabr fyuçerslərinin qiyməti 67,91 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,51 ABŞ dolları və ya 0,77 % artaraq 67,08 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijani oil price in global market keeps ramping up
Rus versiyası Цена на азербайджанскую нефть продолжает расти

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Masallının 5 yaşayış məntəqəsində qaz kəsiləcək
Masallının 5 yaşayış məntəqəsində qaz kəsiləcək
15 avqust 2025 17:07
Azərbaycan minik avtomobillərinin istehsalını 9 %-dən çox azaldıb
Azərbaycan minik avtomobillərinin istehsalını 9 %-dən çox azaldıb
15 avqust 2025 16:39
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 2 %-ə yaxın artıb
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 2 %-ə yaxın artıb
15 avqust 2025 16:28
Azərbaycan etilen istehsalını 8 %-dən çox artırıb
Azərbaycan etilen istehsalını 8 %-dən çox artırıb
15 avqust 2025 16:05
Azərbaycan 7 ayda mazut istehsalını 4 dəfədən çox artırıb
Azərbaycan 7 ayda mazut istehsalını 4 dəfədən çox artırıb
15 avqust 2025 15:40
Azərbaycanın 7 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
Azərbaycanın 7 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
15 avqust 2025 15:21
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın azalıb
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın azalıb
15 avqust 2025 15:17
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 18 %-ə yaxın azalıb
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 18 %-ə yaxın azalıb
15 avqust 2025 15:11
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı cüzi artıb
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı cüzi artıb
15 avqust 2025 15:00
Alparslan Bayraktar: Türkiyə tezliklə Suriyaya elektrik tədarükünü 360 MVta çatdırmaq istəyirr
Alparslan Bayraktar: "Türkiyə tezliklə Suriyaya elektrik tədarükünü 360 MVta çatdırmaq istəyirr"
15 avqust 2025 14:46

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi