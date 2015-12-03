​ABŞ neftinin qiyməti 40 dollardan aşağı düşüb

Bakı. 3 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,91 dollar yaxud 4,56% ucuzlaşaraq 39,94 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,95 dollar və ya 4,40% ucuzlaşaraq 42,49 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 45 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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