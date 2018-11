2017 CEV: Azerbaijani and Hungarian volleyball squads identified

© Report

Baku. 22 September. REPORT.AZ/ Composition of Azerbaijani and Hungarian volleyball teams to play in the first round of group A as part of the Women’s European Volleyball Championship in Baku is determined.

Report informs, the main coach of the host team Faig Garayev assigned 14 players. The rival’s team will have 16 players.

Hungary:

1. Gréta Szakmáry 2.Tóth Fruzsina (libero) 3.Sándor Renáta 5.Kata Czina 8.Tálas Zsuzsa 9. Dékány Bernadett 11.Soós Nikolett 13.Villám Lilla 14.Dobi Edina 15..Liliom Rita 16. Nagy Eszter 17.Bleicher Réka 21.Török Kata.

Azerbaijan:

1.Jeyran Aliyeva 2.Kseniya Poznyak 5.Odina Bayramova 6.Ayshan Abdulazimova 7.Olena Hasanova 8.Yelizaveta Samadova 9.Natalya Mammadova 10. Yana Kulan 11.Katerina Jidkova (libero) 12.Valeriya Mammadova (libero) 14.Kristina Yagubova 15.Aynur Kerimova 17.Polina Rahimova 18.Shafagat Habibova.

According to rules, six players from each team may play at a time.

The game starts at 18:00 at the National Gymnastics Arena.