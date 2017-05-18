Islamic Games: 3 Azerbaijani Greco-Roman wrestlers reach finals

Baku. 18 May. REPORT.AZ/ 4 more Greco-Roman wrestlers representing Azerbaijan in Baku 2017 the 4th Islamic Solidarity Games have started the competition.
Report informs, 2 of them have reached finals.
Kamran Mammadov, Islam Abbasov, Elvin Mursaliyev won first 2 meetings. Sabah Shariati will compete for the bronze medal tomorrow.
Greco-Roman wrestling
66 kg
Final. Kamran Mammadov - Kanat Kyılıbayev (Kyrgyzstan)
1/2 final. Kamran Mammadov - Mirzobek Rakhmatov (Uzbekistan) - 3: 0
1/4 final. Kamran Mammadov - Mehdi Zeydvand (Iran) - 6: 0
75 kg
Final. Elvin Mursaliyev - Furkan Bayrak (Turkey)
1/2 final. Elvin Mursaliyev - Kayratbek Tuqolbayev (Kyrgyzstan) - 3: 2
1/4 final. Elvin Mursaliyev - Rasul Qarmsiri (Iran) - 6: 1
85 kg
Final. Islam Abbasov
1/2 final. Islam Abbasov - Azat Beysebekov (Kyrgyzstan) - 3: 1
1/4 final. Islam Abbasov - Mahdi Fallah Hamidabadi (Iran) - 2: 1
130 kg
Bronze medal match: Sabah Shariati
1/2 final. Sabah Shariati - Miminjon Abdullaev (Uzbekistan) - 0: 4
1/4 final. Sabah Shariati - Musab Akram Khan (Pakistan) - 9: 0 (early absolute superiority)
Heydar Aliyev Arena
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