Azerbaijan's two Greco-Roman wrestlers reach finals

Baku. 17 May. REPORT.AZ/ Wrestling competition at Baku2017 the 4th Islamic Solidarity Games started.

Report informs, on the first day of the competition the wrestlers of the Greco-Roman style perform in 4 weight categories.

Azerbaijani representatives Rafig Huseynov (80 kg) and Orkhan Nuriyev (98 kg) reached the final. Murad Mammadov (59 kg) and Rasul Chunayev (71 kg) lost semifinal matches. They will fight for bronze medals.

Greco-Roman wrestling

59kg

Bronze medal match: Murad Mammadov - Mustafa Sultan Rayek Al-Gade (Jordan)

1/2 finals. Murad Mammadov - Kanybek Yolchubekov (Kyrgyzstan) - 3:5

1/4 finals. Murad Mammadov - Mohammad Nurbakhsh (Iran) - 10:4

71kg

Bronze medal match: Rasul Chunaev - Ilker Sönmez (Turkey)

1/2 finals. Rasul Chunaev - Muhammadali Gerali (Iran) - 5:6

1/4 finals. Rasul Chunaev - Akrem Bujemlin (Algeria) - 8:0 (victory ahead of time)

80kg

THE FINAL. Rafig Huseynov - Yusef Gaderian (Iran)

1/2 finals. Rafig Huseynov - Bashir Sid Azara (Algeria) - 10:1

1/4 finals. Rafig Huseynov - Atabek Azizbekov (Kyrgyzstan) - 5:1

98kg

THE FINAL. Orkhan Nuriev - Uzur Juzurbekov (Kyrgyzstan)

1/2 finals. Orkhan Nuriyev - Rustam Assakalov (Uzbekistan) - 5:0

1/4 finals. Orkhan Nuriyev - Tayab Raza (Pakistan) - 9:0

The Heydar Aliyev Arena.