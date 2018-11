AZAL introduces updated summer schedule

21 March, 2016 12:00

Baku. 21 March. REPORT.AZ/ Azerbaijan Airlines published an updated summer schedule, which includes amendments relating to the abolition of daylight saving time in Azerbaijan. Flight number Destination Departure from Baku J28217 Aktau 20.00 J28003 Ankara 09.10 J28025 Antalya 10.10 J2063 Berlin 07.00 J28011 Dubai 09.00 J28103 Istanbul 06.45 J28075 Istanbul 08.45 J28079 Istanbul 16.35 J28077 Istanbul 19.15 J28683 Kiev 06.45 J28575 Kazan 20.00 J2007 London (Tue) 17.30 J2007 London (Thu,Fri,Sat,Sun.) 18.05 J28051 Lviv 17.40 J2035 Milan 06.30 J28717 Mineralnye Vody 16.00 J28701 Minsk 07.40 J28852 Moscow 09.40 J28107 Moscow 15.05 J28854 Moscow 19.00 J2101 New York 05.00 J2073 Paris 06.35 J2109 Prague 06.30 J2067 Beijing (Tue) 19.20 J2067 Beijing (Sun) 18.50 J28019 St. Petersburg 07.00 J28019 St. Petersburg (Fri) 17.45 J28223 Tbilisi 07.20 J28225 Tbilisi 19.30 J2021 Tel Aviv 08.35 J28005 Tehran 21.30 J28017 Tehran 08.30