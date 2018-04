Azerbaijani wrestler reaches finals of European Championship

Baku. 4 May. REPORT.AZ/ European Championship continues in Novi Sad city of Serbia.

Report informs, on third day of competition 61 kg and 74 kg freestyle and 55 kg female wrestlers competed.

Final meeting starts at 21: 00 Baku time.

Notably, Azerbaijani wrestlers won 4 medals in the first two days of competition.

Maria Stadnik (48 kg) and Giorgi Ediserasvili (57 kg) won gold medals, Alexander Gostiyev (86 kg), Tatiana Omelchenko (60 kg) won bronze medals.

Men

61 kg

Comforting meeting

Andrei Perpelita (Moldova) - Ahmednabi Gvarzatilov 12:10

1/4 final. Ahmednabi Gvarzatilov - Vladimer Xinceqasvili (Georgia) 5: 9

1/8. Jozsef Molnar (Hungary) - Ahmednabi Gvarzatilov 2:10

74 kg

FINAL. Murad Suleymanov – Soner Demirtas (Turkey)

1/2 final. Axmed Gazimagomedov (Russia) - Murad Suleymanov 3: 5

1/4 final. Murad Suleymanov - Zalimxan Hajiyev (France) 10: 5

1/8. Murad Suleymanov - Taimuraz Friev Naskidayev (Spain) 4: 1

Women

55 kg

The meeting of the bronze medal. Merima Galetin (Serbia) - Alyona Kolesnik

1/2 final. Bilyana Dudova Zhivkova (Bulgaria) - Alyona Kolesnik 12: 0

1/4 final. Alyona Kolesnik - Sandra Paruszevski (Germany) 10: 0

1/8. Alyona Kolesnik - Bediha Gun (Turkey) 9: 2 (pinfall).