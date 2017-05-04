 Top
    Close photo mode

    Azerbaijani wrestler reaches finals of European Championship

    At crucial meeting Murad Suleymanov will meet with Turkish wrestler

    Baku. 4 May. REPORT.AZ/ European Championship continues in Novi Sad city of Serbia.

    Report informs, on third day of competition 61 kg and 74 kg freestyle and 55 kg female wrestlers competed.

    Final meeting starts at 21: 00 Baku time.

    Notably, Azerbaijani wrestlers won 4 medals in the first two days of competition.

    Maria Stadnik (48 kg) and Giorgi Ediserasvili (57 kg) won gold medals, Alexander Gostiyev (86 kg), Tatiana Omelchenko (60 kg) won bronze medals.

    Men

    61 kg

    Comforting meeting

    Andrei Perpelita (Moldova) - Ahmednabi Gvarzatilov 12:10

    1/4 final. Ahmednabi Gvarzatilov - Vladimer Xinceqasvili (Georgia) 5: 9

    1/8. Jozsef Molnar (Hungary) - Ahmednabi Gvarzatilov 2:10

    74 kg

    FINAL. Murad Suleymanov – Soner Demirtas (Turkey)

    1/2 final. Axmed Gazimagomedov (Russia) - Murad Suleymanov 3: 5

    1/4 final. Murad Suleymanov - Zalimxan Hajiyev (France) 10: 5

    1/8. Murad Suleymanov - Taimuraz Friev Naskidayev (Spain) 4: 1

    Women

    55 kg

    The meeting of the bronze medal. Merima Galetin (Serbia) - Alyona Kolesnik

    1/2 final. Bilyana Dudova Zhivkova (Bulgaria) - Alyona Kolesnik 12: 0

    1/4 final. Alyona Kolesnik - Sandra Paruszevski (Germany) 10: 0

    1/8. Alyona Kolesnik - Bediha Gun (Turkey) 9: 2 (pinfall).

    If you find out orphographic mistake in the text, please select mistaken part of the text and press Ctrl + Enter.

    Last added

    At least one category must be selected

    All news


    Orphus sistemi