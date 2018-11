Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (07.12.2017)

7 December, 2017 10:24

Baku. 7 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 61,22 -1,64 4,4 WTI (dollar/barrel) 55,96 -1,66 2,24 Gold (dollar/ounce) 1 266,1 1,2 116,1 Indices Dow-Jones 24 140,91 -39,73 4 378,31 S&P 500 2 629,27 -0,3 390,44 Nasdaq 6 776,38 14,17 1 393,27 Nikkei 22 428,79 -193,59 3 314,42 Dax 12 998,85 -49,69 1 517,79 FTSE 100 7 348,03 20,53 205,2 CAC 40 INDEX 5 374,35 -1,18 512,04 Shanghai Composite 3 293,965 -9,71 190,325 Bist 100 105 303,9 -956,05 27 165,28 RTS 1131,38 -2,87 -20,95 Currency USD/EUR 1,1796 -0,003 0,128 USD/GBP 1,3393 -0,0053 0,1055 JPY/USD 112,29 -0,25 -7 RUB/USD 59,1962 0,4433 -2,0768 TRY/USD 3,8501 0,0059 0,3224 CNY/USD 6,6149 -0,0044 -0,3301