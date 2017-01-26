FC “Gabala” bids 25-man squad for second part of season

Baku. 26 January. REPORT.AZ/ “Gabala” FC officially submitted a list featuring 25-man squad for second part of football season to Professional Football League.
Report informs, the list includes 3 goalkeepers, 7 defenders, 12 midfielders, 3 strikers.
Squad:
|N
|Player
|Citizenship
|Position
|Date of birth
|35
|Popov Murad
|Azerbaijan
|goalkeeper
|1999-03-05
|33
|Pietrzkevic David
|Poland
|goalkeeper
|1988-02-09
|22
|Bezotosny Dmitri
|Ukraine
|goalkeeper
|1983-11-15
|13
|Musayev Murad Shohrat
|Azerbaijan
|defender
|1994-06-13
|15
|Vernudub Vitaliy
|Ukraine
|defender
|1987-10-17
|3
|Stankovic Voislav
|Serbia
|defender
|1987-09-22
|17
|MirzabeyovMahammad
|Azerbaijan
|defender
|1990-11-16
|20
|Ricardinho
|Brazil
|defender
|1984-09-09
|44
|Alves dos Santos Rafael
|Brazil
|defender
|1984-11-10
|34
|Abbasov Urfan Agamehdi
|Azerbaijan
|defender
|1992-10-14
|77
|Abdullayev Araz Abdulla
|Azerbaijan
|midfielder
|1992-04-18
|14
|Huseynov Javid Shakir
|Azerbaijan
|midfielder
|1988-03-09
|4
|Jamalov Elvin Sarkar
|Azerbaijan
|midfielder
|1995-02-04
|27
|Teo Weak Luis
|Liberiya
|midfielder
|1990-01-19
|21
|Huseynov Roman Rovshan
|Azerbaijan
|midfielder
|1997-12-26
|19
|OzobicPhilip
|Croatia
|midfielder
|1991-04-08
|8
|AliyevGismatGardashkhan
|Azerbaijan
|midfielder
|1996-10-24
|32
|Eyubov Rashad Elman
|Azerbaijan
|midfielder
|1992-12-03
|11
|Mammadov Asif Huseyn
|Azerbaijan
|midfielder
|1986-08-05
|88
|Mutallimov Tellur Uzdanovic
|Azerbaijan
|midfielder
|1995-04-08
|7
|Kvekveskiri Nika
|Georgia
|midfielder
|1990-01-19
|6
|Sadigov Rashad Abulfaz
|Azerbaijan
|midfielder
|1983-10-08
|18
|Dabo Bagali
|France
|forward
|1988-07-27
|9
|Zenyov Sergey
|Estonia
|forward
|1989-04-20
|10
|Gurbanov Ruslan Eldar
|Azerbaijan
|forward
|1991-09-12
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