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    FC “Gabala” bids 25-man squad for second part of season

    The squad includes 3 strikers

    Baku. 26 January. REPORT.AZ/ “Gabala” FC officially submitted a list featuring 25-man squad for second part of football season to Professional Football League.

    Report informs, the list includes 3 goalkeepers, 7 defenders, 12 midfielders, 3 strikers.

    Squad:

    N Player Citizenship Position Date of birth
    35 Popov Murad Azerbaijan goalkeeper 1999-03-05
    33 Pietrzkevic David Poland goalkeeper 1988-02-09
    22 Bezotosny Dmitri Ukraine goalkeeper 1983-11-15
    13 Musayev Murad Shohrat Azerbaijan defender 1994-06-13
    15 Vernudub Vitaliy Ukraine defender 1987-10-17
    3 Stankovic Voislav Serbia defender 1987-09-22
    17 MirzabeyovMahammad Azerbaijan defender 1990-11-16
    20 Ricardinho Brazil defender 1984-09-09
    44 Alves dos Santos Rafael Brazil defender 1984-11-10
    34 Abbasov Urfan Agamehdi Azerbaijan defender 1992-10-14
    77 Abdullayev Araz Abdulla Azerbaijan midfielder 1992-04-18
    14 Huseynov Javid Shakir Azerbaijan midfielder 1988-03-09
    4 Jamalov Elvin Sarkar Azerbaijan midfielder 1995-02-04
    27 Teo Weak Luis Liberiya midfielder 1990-01-19
    21 Huseynov Roman Rovshan Azerbaijan midfielder 1997-12-26
    19 OzobicPhilip Croatia midfielder 1991-04-08
    8 AliyevGismatGardashkhan Azerbaijan midfielder 1996-10-24
    32 Eyubov Rashad Elman Azerbaijan midfielder 1992-12-03
    11 Mammadov Asif Huseyn Azerbaijan midfielder 1986-08-05
    88 Mutallimov Tellur Uzdanovic Azerbaijan midfielder 1995-04-08
    7 Kvekveskiri Nika Georgia midfielder 1990-01-19
    6 Sadigov Rashad Abulfaz Azerbaijan midfielder 1983-10-08
    18 Dabo Bagali France forward 1988-07-27
    9 Zenyov Sergey Estonia forward 1989-04-20
    10 Gurbanov Ruslan Eldar Azerbaijan forward 1991-09-12
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