Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (24.02.2015)

24 February, 2015 10:24

1 USD 1.0501 AZN 1 EUR 1.1906 AZN 1 RUR 0.0165 AZN 1 AUD 0.8162 AZN 1 ARS 0.1207 AZN 100 BYR 0.0070 AZN 1 BRL 0.3648 AZN 1 AED 0.2859 AZN 1 ZAR 0.0900 AZN 100 KRW 0.0947AZN 1 CZK 0.0434AZN 100 CLP 0.1685AZN 1 CNY 0.1679AZN 1 DKK 0.1597AZN 1 GEL 0.4785AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0169AZN 1 GBP 1.6216AZN 100 IDR 0.0082AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1247AZN 1 CHF 0.1053AZN 1 ILS 0.2683AZN 1 CAD 0.8336AZN 1 KWD 3.5499AZN 1 KZT 0.0057AZN 1 KGS 0.0171AZN 100 LBP 0.0698AZN 1 MYR 0.2895AZN 1 MXN 0.0695AZN 1 MDL 0.0568AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1378AZN 100 UZS 0.0427 AZN 1 PLN 0.2848 AZN 1 SGD 0.7718AZN 1 SAR 0.2800 AZN 1 SDR 1.4813AZN 1 TRY 0.4244AZN 1 TWD 0.0333 AZN 1 TJS 0.1898AZN 1 TMT 0.3002 AZN 1 UAH 0.0375 AZN 100 JPY 0.8820 AZN 1 NZD 0.7848 AZN 1 XAU 1264.8455 AZN 1 XAG 17.1166 AZN 1 XPT 1221.2663 AZN 1 XPD 822.2283 AZN