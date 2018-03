Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (18.02.2015)

18 February, 2015 10:28

Baku. 18 February. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7855 AZN 1 EUR 0.8959 AZN 1 RUR 0.0126 AZN 1 AUD 0.6145 AZN 1 ARS 0.0905 AZN 100 BYR 0.0052 AZN 1 BRL 0.2776 AZN 1 AED 0.2139AZN 1 ZAR 0.0673AZN 100 KRW 0.0708AZN 1 CZK 0.0325AZN 100 CLP 0.1268AZN 1 CNY 0.1256AZN 1 DKK 0.1203AZN 1 GEL 0.3804 AZN 1 HKD 0.1013 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.2062AZN 100 IDR 0.0061AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0943AZN 1 CHF 0.8392AZN 1 ILS 0.2034AZN 1 CAD 0.6334AZN 1 KWD 2.6575AZN 1 KZT 0.0042 AZN 1 KGS 0.0129AZN 100 LBP 0.0522AZN 1 MYR 0.2186AZN 1 MXN 0.0527AZN 1 MDL 0.0425 AZN 1 EGP 0.1029 AZN 1 NOK 0.1045 AZN 100 UZS 0.0320 AZN 1 PLN 0.2137 AZN 1 SGD 0.5783 AZN 1 SAR 0.2094 AZN 1 SDR 1.1127AZN 1 TRY 0.3203AZN 1 TWD 0.0248 AZN 1 TJS 0.1419AZN 1 TMT 0.2245 AZN 1 UAH 0.0298 AZN 100 JPY 0.6597AZN 1 NZD 0.5925 AZN 1 XAU 950.0623 AZN 1 XAG 12.9761 AZN 1 XPT 936.3160 AZN 1 XPD 617.4030 AZN