Ranking for payments of insurance companies in Azerbaijan

Due to calculations of analytic group of "Report" Agency

4 December, 2014 11:04

https://report.az/storage/news/fb3cff57479b7edf4f6f335b89915428/32f1986e-7149-4813-b1a7-03e4308fb8e6_292.jpg Baku. December,4. REPORT.AZ/ Analytic group of "Report" Agency presents ranking for insurance payments of insurance companies based in Azerbaijan as of January-October, 2014: № Insurance companies Insurance payments (AZN) 1 "PASHA Sigorta" 22 722 625,71 2 Ateshgah Heyat Sigorta 21 590 926,04 3 Ateshgah Insurance 12 235 804,26 4 Azersigorta 10 837 138,00 5 AXA-Mbask 8 697 938,62 6 AzSigorta 8 172 163,27 7 Azərbaycan Sənaye Sığorta 7 715 609,49 8 Standard Insurance 5 994 708,18 9 "A-Group" Insurance 5 762 379,39 10 International Insurance Company 4 216 564,62 11 AtaSigorta Insurance Company 3 152 643,35 12 XalqSigorta" Insurance Company 3 023 260,90 13 ButaInsurance 2 564 763,07 14 PASHA Heyat Sigorta 2 455 719,81 15 "Qarant Sigorta" Insurance Co. 2 146 427,06 16 Baku Insurance 1 963 316,71 17 Alfa Insurance 1 569 429,25 18 Qala HeyatSigorta 1 480 643,16 19 Mega Sığorta 1 331 396,82 20 Bashak-İnam Insurance 1 095 202,95 21 Era Trans Insurance 1 029 562,01 22 Revan Insurance 835 158,74 23 Amrah Insurance 373 652,57 24 İpek Yolu Sigorta 311 604,50 25 Gunay Insurance 69 278,07 26 Azergarant Insurance 47 658,62 27 Royal Insurance 8 313,97 28 Chartis Azerbaijan 1 543,46 Total: 131 405 432,60