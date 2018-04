Profit margins of Azerbaijani banks from cash currency sale - MONITORING

Baku. 17 February. REPORT.AZ/ YapıKredi Bank (Azerbaijan) gets most profit among 32 commercial banks in Azerbaijan from resale of US dollar. Report’s monitoring revealed.

The bank buys US dollar for 1.6304 AZN, sells for 1.8400 AZN, featuring 20.96 gapik profit per dollar.

Günaybank seems to get least profit from US dollar sales. Bank’s buying price is 1.7950 AZN, selling price - 1.8350 AZN. Each dollar is sold with 4 gapik profit margin.

№ Commercial banks Cash buying rate

(AZN/USD) Cash selling rate

(AZN/USD) Margin (AZN) 1 Accessbank 1,7300 1,8300 0,1000 2 AFB Bank 1,7350 1,8600 0,1250 3 AGBank 1,7300 1,8300 0,1000 4 Amrahbank 1,7600 1,8200 0,0600 5 Atabank 1,7400 1,8400 0,1000 6 International Bank of Azerbaijan 1,7200 1,8500 0,1300 7 Azerbaijan Industry Bank 1,7500 1,8450 0,0950 8 Azer-Turk Bank 1,7150 1,8400 0,1250 9 Bank Eurasia 1,7350 1,8200 0,0850 10 Bank of Baku 1,7500 1,8500 0,1000 11 Bank BTB 1,7600 1,8250 0,0650 12 Bank Respublika 1,7200 1,8200 0,1000 13 Silkway Bank 1,7350 1,8350 0,1000 14 Bank VTB (Azerbaijan) 1,7300 1,8400 0,1100 15 Caspian Development Bank 1,7000 1,8400 0,1400 16 Demirbank 1,7300 1,8300 0,1000 17 Expressbank 1,7500 1,8350 0,0850 18 Gunaybank 1,7950 1,8350 0,0400 19 Khalq Bank 1,7300 1,8300 0,1000 20 Kapital Bank 1,7350 1,8300 0,0950 21 Bank Melli Iran-Baku 1,7400 1,8300 0,0900 22 Muganbank 1,7250 1,8300 0,1050 23 Nackchivanbank 1,7100 1,8130 0,1030 24 NBC Bank 1,7500 1,8200 0,0700 25 Nikoil Bank 1,7400 1,8300 0,0900 26 National Bank of Pakistan-Baku 1,7100 1,8200 0,1100 27 PASHA Bank 1,7350 1,8300 0,0950 28 Rabitabank 1,7200 1,8200 0,1000 29 Turanbank 1,7400 1,8300 0,0900 30 Unibank 1,7352 1,8300 0,0948 31 YapiKredi Bank (Azerbaijan) 1,6304 1,8400 0,2096 32 Ziraat Bank Azerbaijan 1,7300 1,8400 0,1100

№ Commercial banks Cash buying rate

(AZN/EUR) Cash selling rate

(AZN/EUR) Margin (AZN) 1 Accessbank 1,7781 1,9504 0,1723 2 AFB Bank 1,8205 1,9855 0,1650 3 AGBank 1,8466 1,9717 0,1251 4 Amrahbank 1,8600 1,9600 0,1000 5 Atabank 1,8500 1,9650 0,1150 6 International Bank of Azerbaijan 1,7781 1,9819 0,2038 7 Azerbaijan Industry Bank 1,8300 1,9700 0,1400 8 Azer-Turk Bank 1,8200 1,9500 0,1300 9 Bank Eurasia 1,8500 1,9500 0,1000 10 Bank of Baku 1,7800 2,0400 0,2600 11 Bank BTB 1,8500 1,9400 0,0900 12 Bank Respublika 1,8200 1,9420 0,1220 13 Silkway Bank 1,8520 1,9400 0,0880 14 Bank VTB (Azerbaijan) 1,8250 1,9260 0,1010 15 Caspian Development Bank 1,8100 1,9400 0,1300 16 Demirbank 1,8465 1,9520 0,1055 17 Expressbank 1,8400 1,9650 0,1250 18 Gunaybank 1,9020 1,9720 0,0700 19 Khalq Bank Doesn’t buy Doesn’t sell 0,0000 20 Kapital Bank 1,8510 1,9580 0,1070 21 Bank Melli Iran-Baku 1,8300 1,9500 0,1200 22 Muganbank 1,7940 1,9260 0,1320 23 Nackchivanbank 1,8150 1,9200 0,1050 24 NBC Bank 1,8300 1,9300 0,1000 25 Nikoil Bank 1,8300 1,9500 0,1200 26 National Bank of Pakistan-Baku 1,7800 1,9100 0,1300 27 PASHA Bank 1,8420 1,9535 0,1115 28 Rabitabank 1,7870 1,9350 0,1480 29 Turanbank 1,8550 1,9650 0,1100 30 Unibank 1,8059 1,9263 0,1204 31 YapiKredi Bank (Azerbaijan) 1,7403 1,9641 0,2238 32 Ziraat Bank Azerbaijan 1,8400 1,9300 0,0900

Bank of Baku puts highest margin for sale of EURO. Buying price of EURO in this bank is 1.7800 AZN, selling price 2.0400 AZN – margin per EURO is 26 gapik. Günaybank seeks minimum profit also from sale of EURO with 1.9020 buying, 1.9720 selling price and 7 gapik profit margin.

Notably, above rates were actual today at 12:30-13:00 local time.