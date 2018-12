Main indicators of world commodity, stock and currency markets (31.07.2018)

31 July, 2018 09:43

https://report.az/storage/news/45aed358a892ef7a517678fab0848b27/9e310afa-d5bb-403d-8c27-59bdab512e5f_292.jpg Baku. 31 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barel) 74,91 0,62 8,04 WTI (dollar/barel) 70,13 1,44 9,71 Gold (dollar/ounce) 1231,5 -1,2 -77,8 Indices Dow-Jones 25306,83 -144,23 587,61 S&P 500 2802,6 -16,22 128,99 Nasdaq 7630 -107,42 726,61 Nikkei 22544,84 -167,91 -220,1 Dax 12798,2 -62,2 -119,44 FTSE 100 7700,85 -0,46 13,08 CAC 40 INDEX 5491,22 -20,54 178,66 Shanghai Composite 2869,05 -4,54 -438,12 BIST 100 96024,39 439,55 -19308,61 RTS 1162,42 10,68 7,99 Currency USD/EUR 1,1706 0,0049 -0,0299 USD/GBP 1,3133 0,0028 -0,038 JPY/USD 111,04 -0,01 -1,65 RUB/USD 62,2585 -0,4541 4,5696 TRY/USD 4,8818 0,0301 1,0836 CNY/USD 6,8155 0,0022 0,3087