Main indicators of world commodity, stock and currency markets (30.08.2017)

30 August, 2017 11:08

Bakı. 30 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 52 0,11 -4,82 WTI (dollar/barrel) 46,44 -0,13 -7,28 Gold (dollar/ounce)

1 318,9 3,6 168,9 Indices Dow-Jones 21 865,37 56,97 2 102,77 S&P 500 2 446,3 2,06 207,47 Nasdaq 6 301,89 18,87 918,78 Nikkei 19 362,55 -87,35 248,18 Dax 11 945,88 -177,59 464,82 FTSE 100 7 337,43 -64,03 194,6 CAC 40 INDEX 5 031,92 -47,83 169,61 Shanghai Composite 3 365,23 2,58 261,59 BİST 100 11 0423,1 83,11 32 284,44 RTS 1 067,58 -1,17 -84,75 Currency USD/EUR 1,1972 -0,0007 0,1456 USD/GBP 1,2918 -0,0015 0,058 JPY/USD 109,71 0,46 -9,58 RUB/USD 58,8238 0,3804 -2,4492 TRY/USD 3,4476 0,0038 -0,0801 CNY/USD 6,5963 -0,0181 -0,3487