Main indicators of world commodity, stock and currency markets (30.05.2018)

30 May, 2018 10:15

https://report.az/storage/news/dbe3e2adeb9a8eac5e5643e8541d0a91/1c6478bb-cb44-4add-aec3-cdb3787ae411_292.jpg Baku. 30 May. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 75,39 0,09 8,52 WTI (dollar/barrel) 66,73 - 1,15 6,31 Gold (dollar/ounce) 1 304,1 - 4,9 - 5,2 Indices Dow-Jones 24 361,45 - 391,64 - 357,77 S&P 500 2 689,86 - 31,47 16,25 Nasdaq 7 396,59 - 37,26 493,2 Nikkei 22 021,69 - 261,82 - 743,25 Dax 12 666,51 - 196,95 - 251,13 FTSE 100 7 632,64 - 97,64 - 55,13 CAC 40 INDEX 5 438,06 - 70,87 125,5 Shanghai Composite 3 120,46 - 14,62 - 186,71 Bist 100 106 525,25 3 325,17 - 8 807,75 RTS 1 154,9 - 12,31 0,47 Currency USD/EUR 1,154 - 0,0085 - 0,0465 USD/GBP 1,3249 - 0,0062 - 0,0264 JPY/USD 108,77 - 0,65 -3,92 RUB/USD 62,8785 0,5555 5,1896 TRY/USD 4,5473 - 0,0364 0,7491 CNY/USD 6,4176 0,0183 - 0,0892