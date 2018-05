Main indicators of world commodity, stock and currency markets (29.08.2017)

29 August, 2017 09:55

Baku. 29 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel) 51,89 -0,52 -4,93 WTI (dollar/barrel) 46,57 -1,3 -7,15 Gold (dollar/ounce) 1 315,3 17,4 165,3 Indices

Dow-Jones 21 808,4 -5,27 2 045,8 S&P 500 2 444,24 1,19 205,41 Nasdaq 6 283,02 17,38 899,91 Nikkei 19 449,9 -2,71 335,53 Dax 12 123,47 -44,47 642,41 FTSE 100 7 401,46 0 258,63 CAC 40 INDEX 5 079,75 -24,58 217,44 Shanghai Composite 3 362,65 31,13 259,01 Bist 100 110 339,99 584,85 3 2201,33 RTS 1 068,75 8,26 -83,58 Currency USD/EUR 1,1979 0,0055 0,1463 USD/GBP 1,2933 0,0051 0,0595 JPY/USD 109,25 -0,11 -10,04 RUB/USD 58,4434 -0,1526 -2,8296 TRY/USD 3,4438 0,0043 -0,0839 CNY/USD 6,6144 -0,0321 -0,3306