Main indicators of world commodity, stock and currency markets (28.01.2017)

28 January, 2017 09:48

Baku. 28 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (USD/barrel) 55,52 -0,72 -1,3 WTI oil (USD/barrel) 53,17 -0,61 -0,55 Gold (USD/ounce) 1191,1 1,3 41,1 Indexes Dow-Jones 20093,78 -7,13 331,18 S&P 500 2294,69 -1,99 55,86 Nasdaq 5660,78 5,6 277,67 Nikkei 19467,4 12,52 353,03 Dax 11814,27 -34,36 333,21 FTSE 100 7184,49 23 41,66 CAC 40 INDEX 4839,98 -27,26 -22,33 Shanghai Composite 3159,166 0 55,526 Bist 100 83827,39 0,85 5688,73 RTS 1195,61 31,99 43,28 Currency USD/EUR 1,0699 0,0017 -0,9817 USD/GBP 1,2555 -0,0042 0,0217 JPY/USD 115,1 0,57 -4,19 RUB/USD 59,8772 -0,463 -1,3958 TRY/USD 3,87 0,0201 0,3423 CNY/USD 6,884 0 -0,061