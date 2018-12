Main indicators of world commodity, stock and currency markets (27.12.2017)

Brent crude oil today makes $ 65,25/barrel

27 December, 2017 09:37

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel)

65,25 0 8,43 WTI (dollar/barrel)

59,97 1,5 6,25 Gold (dollar/ounce) 1 287,5 8,7 137,5 Indices

Dow-Jones 24 746,21 -7,85 4 983,61 S&P 500 2 680,5 -2,84 441,67 Nasdaq 6 936,25 -23,71 1 553,14 Nikkei 22 892,69 -46,49 3 778,32 Dax 13 072,79 0 1 591,73 FTSE 100 7 592,66 0 449,83 CAC 40 INDEX 5 364,72 0 502,41 Shanghai Composite 3 306,12 25,66 202,48 BIST 100 112 006,6 241,6 33 867,94 RTS 1 144,97 1,03 -7,36 Currency

USD/EUR 1,1858 -0,0012 0,1342 USD/GBP 1,3374 0,0003 0,1036 JPY/USD 113,73 0,47 -5,56 RUB/USD 57,6577 -0,3438 -3,6153 TRY/USD 3,8086 -0,002 0,2809 CNY/USD 6,545 0,0052 -0,4