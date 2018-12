Main indicators of world commodity, stock and currency markets (26.06.2018)

26 June, 2018 09:49

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Neft Brent (dollar/barel) 74,73 -0,82 7,86 Neft WTI (dollar/barel) 68,08 -0,50 7,66 Qızıl (dollar/unsiya) 1268,9 -1,80 -40,40 Indices Dow-Jones 24 252,80 -328,09 -466,42 S&P 500 2 717,07 -37,81 43,46 Nasdaq 7 532,01 -160,81 628,62 Nikkei 22 338,15 -178,68 -426,79 Dax 12 270,33 -309,39 -647,31 FTSE 100 7 509,84 -172,43 -177,93 CAC 40 INDEX 5 283,86 -103,52 -28,70 Shanghai Composite 2 859,34 -30,42 -447,83 Bist 100 94 008,29 -1 843,82 -21 324,71 RTS 1 120,23 -5,18 -34,20 Currency USD/EUR 1,1704 0,0053 -0,0301 USD/GBP 1,3281 0,0020 -0,0232 JPY/USD 109,7700 -0,2000 -2,9200 RUB/USD 62,9264 -0,0609 5,2375 TRY/USD 4,6818 0,0047 0,0849 CNY/USD 6,5410 0,0358 0,0342