Main indicators of world commodity, stock and currency markets (26.01.2018)

26 January, 2018 09:30

Brent (dollar/barrel) 70,42 - 0,11 3,55 WTI (dollar/barrel) 65,51 - 0,1 5,09 Gold (dollar/ounce) 1368 6,6 58,7 Indices Dow-Jones 26 392,79 140,67 1 673,57 S&P 500 2 839,25 1,71 165,64 Nasdaq 7 411,16 - 3,9 507,77 Nikkei 23 669,49 - 1,23 904,55 Dax 13 298,36 - 116,38 380,72 FTSE 100 7 615,84 - 27,59 - 71,93 CAC 40 INDEX 5 481,21 - 13,95 168,65 Shanghai Composite 3 548,3 - 11,165 241,13 BIST 100 118 604 - 1 044,4 3 271 RTS 1 311,21 18,89 156,78 Currency USD/EUR 1,2396 - 0,0012 0,0391 USD/GBP 1,4142 - 0,01 0,0629 JPY/USD 109,41 0,19 - 3,28 RUB/USD 55,9075 - 0,2455 - 1,7814 TRY/USD 3,751 0,0123 - 0,0472 CNY/USD 6,3263 - 0,0312 - 0,1805