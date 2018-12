Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.07.2018)

25 July, 2018 09:35

Bakı. 25 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 73,44 0,38 6,57 WTI (dollar/barrel) 68,52 0,63 8,1 Gold (dollar/ounce) 1234,6 0,2 -74,7 Indices Dow-Jones 25241,94 S&P 500 2820,4 13,42 146,79 Nasdaq 7840,77 -1,1 937,38 Nikkei 22596,88 199,89 -168,06 Dax 12689,39 140,82 -228,25 FTSE 100 7709,05 53,26 21,28 CAC 40 INDEX 5434,19 55,94 121,63 Shanghai Composite 2905,56 46,02 -401,61 Bist 100 92133,82 -3148,27 -23199,18 RTS 1143,81 14,99 -10,62 Currency USD/EUR 1,1687 -0,0005 -0,0318 USD/GBP 1,3145 0,0044 -0,0368 JPY/USD 111,2 -0,15 -1,49 RUB/USD 63,3316 0,2411 5,6427 TRY/USD 4,8852 0,1438 1,087 CNY/USD 6,7927 -0,0059 0,2859