Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.05.2017)

Brent crude oil now makes 53,96 USD/barrel

25 May, 2017 09:19

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrel) 53,96 - 0,19 - 2,86 WTI (USD/barrel) 51,36 - 0,11 - 2,36 Goldl (USD/ounce) 1253,1 - 2,4 103,1 Indices Dow-Jones 21 012,42 74,51 1249,82 S&P 500 2 404,39 5,97 165,56 Nasdaq 6 163,02 24,31 779,91 Nikkei 19 823,42 99,1 709,05 Dax 12 642,87 - 16,28 1 161,81 FTSE 100 7 514,9 29,61 372,07 CAC 40 INDEX 5 341,34 - 6,82 479,03 Shanghai Composite 3 064,076 2,129 - 39,564 Bist 100 98 313,77 596,29 20 175,11 RTS 1 087,59 - 9,24 - 64,74 Currency USD/EUR 1,1219 0,0036 - 0,9297 USD/GBP 1,2972 0,0011 0,0634 JPY/USD 111,49 - 0,29 - 7,8 RUB/USD 56,4872 0,165 - 4,7858 TRY/USD 3,5601 - 0,0145 0,0324 CNY/USD 6,8901 0,0049 - 0,0549