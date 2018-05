Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.04.2018)

25 April, 2018 09:49

Baku. 25 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 73,86 - 0,85 6,99 WTI (dollar/barrel)

67,7 - 0,94 7,28 Gold (dollar/ounce) 1333 9 23,7 Indices Dow-Jones 24 024,13 - 424,56 - 695,09 S&P 500 2 634,56 - 35,73 - 39,05 Nasdaq 7 007,35 - 121,25 103,96 Nikkei 22 191,41 103,37 - 573,53 Dax 12 550,82 - 21,57 - 366,82 FTSE 100 7 425,4 26,53 - 262,37 CAC 40 INDEX 5 444,16 5,61 131,6 Shanghai Composite 3 128,93 60,92 - 178,24 Bist 100 110 058,62 - 873,88 - 5 274,38 RTS 1 153,83 9,17 - 0,6 Currency USD/EUR 1,2233 0,0024 0,0228 USD/GBP 1,3978 0,0038 0,0465 JPY/USD 108,82 0,11 - 3,87 RUB/USD 61,5227 - 0,3548 3,8338 TRY/USD 4,0861 - 0,0222 0,2879 CNY/USD 6,3065 - 0,0105 - 0,2003