Main indicators of world commodity, stock and currency markets (24.05.2018)

24 May, 2018 09:25

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 79,8 0,23 12,93 WTI (dollar/barrel) 71,84 - 0,36 11,42 Gold (dollar/ounce) 1 294,8 2,8 - 14,5 Indices Dow-Jones 24 886,81 52,4 167,59 S&P 500 2 733,29 8,85 59,68 Nasdaq 7 425,96 47,5 522,57 Nikkei 22 403,2 - 300,24 - 361,74 Dax 12 976,84 - 193,08 59,2 FTSE 100 7 788,44 - 89,01 100,67 CAC 40 INDEX 5 565,85 - 74,25 253,29 Shanghai Composite 3 168,96 - 45,39 - 138,21 Bist 100 103 327,74 1 070,09 - 12 005,26 RTS 1174,71 - 27,33 20,28 Currency USD/EUR 1,1697 - 0,0082 - 0,0308 USD/GBP 1,3347 - 0,0085 - 0,0166 JPY/USD 110,08 - 0,82 - 2,61 RUB/USD 61,3095 0,0868 3,6206 TRY/USD 4,5761 - 0,0931 0,7779 CNY/USD 6,3886 0,0211 - 0,1182