Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.08.2016)

Brent oil - 49,16 USD/barrel

23 August, 2016 09:26

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 49,16 -1,72 12,12 Oil WTI (dollar/barrel) 47,05 -1,47 9,77 Gold (dollar/ounce) 1 343,4 -13,8 -89,7 Indices Dow-Jones 18 529,42 -23,15 1 104,39 S&P 500 2 182,64 -1,23 138,7 Nasdaq 5 244,6 6,22 237,19 Nikkei 16 598,19 52,37 -2 435,52 Dax 10 494,35 -50,01 -248,66 FTSE 100 6 828,54 -30,41 586,22 CAC 40 INDEX 4 389,94 -10,58 -247,12 Shanghai Composite 3 084,81 -23,29 -454,37 Bist 100 77 953,27 -192,32 6 226,28 RTS 963,29 -2,39 206,25 Currency

USD/EUR 1,132 -0,0005 0,0464 USD/GBP 1,3137 0,0062 -0,1609 JPY/USD 100,33 0,11 -20,22 RUB/USD 64,8112 0,9137 -7,7097 TRY/USD 2,9418 0,0126 0,0204 CNY/USD 6,6507 -0,0025 0,157