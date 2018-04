Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.06.2017)

23 June, 2017 09:50

Baku. 23 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 45,41 0,19 - 11,41 WTI (dollar/barrel) 42,91 0,17 - 10,81 Gold (dollar/ounce) 1 253,95 4,56 103,95 Indices Dow-Jones 21 397,29 -12,74 1 634,64 S&P 500 2 434,5 -1,11 195,67 Nasdaq 6 236,69 2,73 853,58 Nikkei 20 117,5 6,99 1 003,13 Dax 12 794 19,74 1 312,94 FTSE 100 7 439,29 -8,5 296,46 CAC 40 INDEX 5 281,93 7,67 419,62 Shanghai Composite 3 126,32 -21,13 22,68 Bist 100 100 072,15 682,02 21 933,49 RTS 978,45 5,12 - 173,88 Currency USD/EUR 1,1164 0,0012 0,0603 USD/GBP 1,27 0,0018 0,0362 JPY/USD 111,28 -0,05 - 8,01 RUB/USD 59,946 0,3603 -1,327 TRY/USD 3,5127 0,0034 - 0,0502 CNY/USD 6,8419 0,0073 - 0,1031