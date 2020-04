Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.05.2018)

Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.05.2018)

23 May, 2018 09:26 1234

https://report.az/storage/news/7d1e624a2d91c91d01ab6655d8c85784/d7b889fd-4c57-41b3-bdbf-3568b3cfc798_292.jpg Baku. 23 May. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 79,57 1,19 12,7 WTI (dollar/barrel) 72,2 - 0,23 11,78 Gold (dollar/ounce) 1 292 1,1 - 17,3 Indices Dow-Jones 24 834,41 - 178,88 115,19 S&P 500 2 724,44 - 8,57 50,83 Nasdaq 7 378,46 - 15,58 475,07 Nikkei 22 703,44 - 298,93 - 61,5 Dax 13 169,92 92,2 252,28 FTSE 100 7 877,45 18,28 189,68 CAC 40 INDEX 5 640,1 2,59 327,54 Shanghai Composite 3 214,35 0,51 - 92,82 Bist 100 102 257,65 - 53,22 - 13 075,35 RTS 1 202,04 8,55 47,61 Currency USD/EUR 1,1779 - 0,0021 - 0,0226 USD/GBP 1,3432 0,0032 - 0,0081 JPY/USD 110,9 - 0,12 - 1,79 RUB/USD 61,2227 - 0,3373 3,5338 TRY/USD 4,6692 0,0892 0,871 CNY/USD 6,3675 - 0,0125 - 0,1393

