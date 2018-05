Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.12.2017)

22 December, 2017 10:14

Baku. 22 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel) 64,9 0,34 8,08 WTI (dollar/barrel)

58,36 0,27 4,64 Gold (dollar/ounce) 1 270,6 1 120,6 Indices

Dow-Jones 24 782,29 55,64 5 019,69 S&P 500 2 684,57 5,32 445,74 Nasdaq 6 965,36 4,4 1 582,25 Nikkei 22 866,1 -25,62 3 751,73 Dax 13 109,74 40,57 1 628,68 FTSE 100 7 603,98 78,76 461,15 CAC 40 INDEX 5 385,97 33,2 523,66 Shanghai Composite 3 300,05 12,45 196,41 BIST 100 111 271,95 817,25 33 133,29 RTS 1 126,97 -2,36 -25,36 Currency

USD/EUR 1,1874 0,0003 0,1358 USD/GBP 1,3386 0,001 0,1048 JPY/USD 113,33 -0,07 -5,96 RUB/USD 58,4401 -0,2909 -2,8329 TRY/USD 3,8184 -0,0016 0,2907 CNY/USD 6,5848 0,0063 -0,3602