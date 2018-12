Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.05.2018)

22 May, 2018 09:37

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 78,38 - 1,38 11,51 WTI (dollar/barrel) 72,43 1,11 12,01 Gold (dollar/ounce) 1 290,9 3,3 - 18,4 Indices Dow-Jones 25 013,29 298,2 294,07 S&P 500 2 733,01 20,04 59,4 Nasdaq 7 394,04 39,7 490,65 Nikkei 23 002,37 72,01 237,43 Dax 13 077,72 0 160,08 FTSE 100 7 859,17 80,38 171,4 CAC 40 INDEX 5 637,51 18,02 324,95 Shanghai Composite 3 213,84 20,54 - 93,33 BIST 100 102 310,87 - 99,43 - 13 022,13 RTS 1 193,49 20,35 39,06 Currency USD/EUR 1,18 0,0028 - 0,0205 USD/GBP 1,34 - 0,0069 - 0,0113 JPY/USD 111,02 0,24 - 1,67 RUB/USD 61,56 - 0,806 3,8711 TRY/USD 4,58 0,0881 0,7818 CNY/USD 6,38 0 - 0,1268