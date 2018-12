Main indicators of world commodity, stock and currency markets (21.12.2017)

21 December, 2017 10:00

https://report.az/storage/news/7b1cafa5ec275612673135eefd0a466a/183fafd8-7ceb-4e2e-aaac-e3face32dc10_292.jpg Baku. 21 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel) 64,56 0,76 7,74 WTI (dollar/barrel)

58,09 0,63 4,37 Gold (dollar/ounce) 1 269,6 5,4 119,6 Indices Dow-Jones 24 726,65 -28,1 4 964,05 S&P 500 2 679,25 -2,22 440,42 Nasdaq 6 960,96 -2,89 1 577,85 Nikkei 22 891,72 23,72 3 777,35 Dax 13 069,17 -146,62 1 588,11 FTSE 100 7 525,22 -18,87 382,39 CAC 40 INDEX 5 352,77 -30,14 490,46 Shanghai Composite 3 287,6 -8,93 183,96 BIST 100 110 454,7 277,6 32 316,04 RTS 1 129,33 -8,07 -23 Currency USD/EUR 1,1871 0,0031 0,1355 USD/GBP 1,3376 -0,0009 0,1038 JPY/USD 113,4 0,51 -5,89 RUB/USD 58,731 -0,0439 -2,542 TRY/USD 3,82 -0,0135 0,2923 CNY/USD 6,5785 -0,0262 -0,3665