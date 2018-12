Main indicators of world commodity, stock and currency markets (01.09.2017)

Brent crude oil now makes 52,38 USD/barrel

1 September, 2017 09:48

https://report.az/storage/news/304c40632e3f6663277281a51d38ca9e/2a90c270-bb2c-4264-b148-76c4efb8488a_292.jpg Baku. 1 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 52,38 1,52 -4,44 WTI (dollar/barrel) 47,23 1,27 -6,49 Gold (dollar/ounce) 1 322,2 8,1 172,2 Indices Dow-Jones 21 948,1 55,67 2185,5 S&P 500 2 471,65 14,06 232,82 Nasdaq 6 428,66 60,35 1 045,55 Nikkei 19 646,24 139,7 531,87 Dax 12 055,84 53,37 574,78 FTSE 100 7 430,62 65,36 287,79 CAC 40 INDEX 5 085,59 29,25 223,28 Shanghai Composite 3 360,81 -2,82 257,17 Bist 100 110 010,5 -412,6 31 871,84 RTS 1 095,84 11,43 -56,49 Currency USD/EUR 1,191 0,0026 0,1394 USD/GBP 1,293 0,0005 0,0592 JPY/USD 109,98 -0,26 -9,31 RUB/USD 58,035 -0,4807 -3,238 TRY/USD 3,4529 0,0013 -0,0748 CNY/USD 6,5901 -0,0039 -0,3549

