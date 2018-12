Main indicators of world commodity, stock and currency markets (20.06.2018)

20 June, 2018 09:24

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 75,08 - 0,26 8,47 WTI (dollar/barrel) 65,07 - 0,78 5,43 Gold (dollar/ounce) 1277,4 - 2,70 - 29,20 Indices Dow-Jones 24 700,21 - 287,26 268,25 S&P 500 2 762,59 - 11,16 100,14 Nasdaq 7 725,58 - 21,44 843,63 Nikkei 22 278,48 - 401,85 - 84,61 Dax 12 677,97 - 156,14 - 83,53 FTSE 100 7 603,85 - 27,48 - 56,44 CAC 40 INDEX 5 390,63 - 59,85 137,92 Shanghai Composite 2 907,82 - 114,08 - 285,27 Bist 100 93 723,77 680,49 - 22 289,72 RTS 1 085,46 - 15,17 - 53,80 Currency USD/EUR 1,1590 - 0,0033 - 0,0382 USD/GBP 1,3174 - 0,0071 - 0,0268 JPY/USD 110,06 - 0,49 - 2,14 RUB/USD 63,8795 0,4973 5,6933 TRY/USD 4,7407 0,0361 0,1077 CNY/USD 6,4853 0,0363 - 0,0578