Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.10.2018)

17 October, 2018 10:02

https://report.az/storage/news/85698ec09c80f4e7145a0e97e24e8aee/29b2db06-7ad1-4b34-9d8b-36d92e1652a3_292.jpg Baku. 17 October. REPORT.AZ/ Commodity Last price Compared to previous day's close Compared to the beginning of the year Brent (dollar/barrel) 81.41 0.14 14.54 WTI (dollar/barrel) 71.92 0.14 11.5 Gold (dollar/ounce) 1 231 0.7 - 78.3 Indices Dow-Jones 25 798.42 547.87 1 079.2 S&P 500 2 809.92 59.13 136.31 Nasdaq 7 645.49 214.75 742.1 Nikkei 22 805.26 533.96 40.32 Dax 11 776.55 162.39 - 1 141.09 FTSE 100 7 059.40 30.18 - 628.37 CAC 40 INDEX 5 173.05 77.98 - 139.51 Shanghai Composite 2 546.33 - 21.77 - 760.84 Bist 100 98 466.42 - 164.85 - 16 866.58 RTS 1 165.87 19.15 11.44 Currency USD/EUR 1.1574 - 0.0005 - 0.0431 USD/GBP 1.3181 0.0029 - 0.0332 JPY/USD 112.2500 0.48 - 0.44 RUB/USD 65.3596 - 0.3919 7.6707 TRY/USD 5.6857 - 0.1016 1.0888 CNY/USD 6.9120 - 0.0048 0.4052