Main indicators of world commodity, stock and currency markets (16.05.2018)

16 May, 2018 09:48

https://report.az/storage/news/b294d28a8aebd28618951374caba518b/18d7541e-e71b-4969-9f0b-a88dd6b59b5e_292.jpg Bakı. 16 may. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous

day`s price Compared to beginning

of year Commodity Brent (dollar/barrel) 78,43 0,2 11,56 WTI (dollar/barrel)

71,31 0,35 10,89 Gold (dollar/ounce) 1 290,3 - 27,9 -19 Indices Dow-Jones 24 706,41 - 193 - 12,81 S&P 500 2 711,45 - 18,7 37,84 Nasdaq 7 351,63 - 59,69 448,24 Nikkei 22 739,96 - 125,9 - 24,98 Dax 12 970,04 - 7,67 52,4 FTSE 100 7 722,98 12 35,21 CAC 40 INDEX 5 553,16 12,48 240,6 Shanghai Composite 3 192,12 18,09 - 115,05 Bist 100 103 370,42 155,28 - 11 962,58 RTS 1 178,76 - 23,8 24,33 Currency USD/EUR 1,1838 - 0,0089 - 0,0167 USD/GBP 1,3502 - 0,0054 - 0,0011 JPY/USD 110,35 0,69 - 2,34 RUB/USD 62,2932 0,421 4,6043 TRY/USD 4,4465 0,0795 0,6483 CNY/USD 6,3775 0,0382 - 0,1293