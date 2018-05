Main indicators of world commodity, stock and currency markets (16.03.2018)

16 March, 2018 09:25

Baku. 16 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel)

65,12 0,23 - 1,75 WTI (dollar/barrel) 61,19 0,23 0,77 Gold (dollar/ounce) 1 317,8 - 7,8 8,5 Indices Dow-Jones 24 873,66 115,54 154,44 S&P 500 2 747,33 - 2,15 73,72 Nasdaq 7 481,74 - 15,07 578,35 Nikkei 21 650,99 - 154,98 - 1 113,95 Dax 12 345,56 107,82 - 572,08 FTSE 100 7 139,76 7,07 - 548,01 CAC 40 INDEX 5 267,26 33,9 - 45,3 Shanghai Composite 3 291,112 - 0,27 - 16,058 Bist 100 117 201,5 - 391,17 1 868,5 RTS 1 247,28 - 3,91 92,85 Currency USD/EUR 1,2305 - 0,0063 0,03 USD/GBP 1,3937 - 0,0025 0,0424 JPY/USD 106,34 0,02 - 6,35 RUB/USD 57,438 0,2785 - 0,2509 TRY/USD 3,8957 0,016 0,0975 CNY/USD 6,3221 0,0041 - 0,1847