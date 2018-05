Main indicators of world commodity, stock and currency markets (16.02.2018)

16 February, 2018 09:22

Baku. 16 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 64,33 - 0,03 - 2,54 WTI (dollar/barrel) 61,34 0,74 0,92 Gold (dollar/ounce) 1 355,3 - 2,7 46 Indices Dow-Jones 25 200,37 306,88 481,15 S&P 500 2 731,2 32,57 57,59 Nasdaq 7 256,43 112,81 353,04 Nikkei 21 464,98 - 4,71 - 1 299,96 Dax 12 346,17 7,01 - 571,47 FTSE 100 7 234,81 20,84 - 452,96 CAC 40 INDEX 5 222,52 57,26 - 90,04 Shanghai Composite 3 199,15 - 0,009 - 108,02 BIST 100 116 225,6 2 770,6 892,6 RTS 1 262,27 17,42 107,84 Currency USD/EUR 1,2506 0,0055 0,0501 USD/GBP 1,4099 0,01 0,0586 JPY/USD 106,13 - 0,88 - 6,56 RUB/USD 56,3922 - 0,3334 - 1,2967 TRY/USD 3,7644 - 0,0182 - 0,0338 CNY/USD 6,3415 0 - 0,1653