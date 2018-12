Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.09.2017)

Brent crude oil now makes 55,16 USD/barrel

14 September, 2017 09:36

https://report.az/storage/news/68c91e69e392f431fd1f7595cd225b7f/e2431854-b807-4c9f-ba82-a8d1890766c1_292.jpg Baku. 14 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel) 55,16 0,89 - 1,66 WTI (dollar/barrel)

49,3 1,07 - 4,42 Gold (dollar/ounce) 1328 - 4,7 178 Indices Dow-Jones 22 158,18 39,32 2 395,58 S&P 500 2 498,37 1,89 259,54 Nasdaq 6 460,19 5,91 1 077,08 Nikkei 19 865,82 89,2 751,45 Dax 12 553,57 28,8 1 072,51 FTSE 100 7 379,7 - 20,99 236,87 CAC 40 INDEX 5 217,59 8,58 355,28 Shanghai Composite 3 384,15 4,66 280,51 Bist 100 108 155,53 - 974,12 30 016,87 RTS 1 118,38 - 5,85 - 33,95 Currency USD/EUR 1,1885 - 0,0082 0,1369 USD/GBP 1,3211 - 0,0072 0,0873 JPY/USD 110,49 0,32 - 8,8 RUB/USD 57,9393 0,2718 - 3,3337 TRY/USD 3,4579 0,0249 - 0,0698 CNY/USD 6,5415 0,0061 - 0,4035