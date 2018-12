Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.07.2017)

Brent crude oil now makes 48,42 USD/barrel

14 July, 2017 10:13

https://report.az/storage/news/dea13486f6acd4e28ac42e5bc27150c3/056f52f5-9226-4850-b2a0-bef00b37c744_292.jpg Bakı. 14 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 48,42 0,66 -8,4 WTI oil (dollar/barrel) 46,08 0,59 -7,64 Gold (dollar/ounce) 1 217,3 -5,2 67,3 Indices Dow-Jones 21 553,09 20,95 1 790,49 S&P 500 2 447,83 4,58 209 Nasdaq 6 274,44 13,27 891,33 Nikkei 20 129,03 37,53 1 014,66 Dax 12 641,33 14,75 1 160,27 FTSE 100 7 413,44 -3,49 270,61 CAC 40 INDEX 5 235,4 13,27 373,09 Shanghai Composite 3 218,163 -77,007 114,523 Bist 100 104 210,2 400,42 26 071,54 RTS 1 029,89 4,21 -122,44 Currency USD/EUR 1,1398 -0,0039 0,0882 USD/GBP 1,2939 0,0041 0,0601 JPY/USD 113,28 0,28 -6,01 RUB/USD 59,7957 -0,2005 -1,4773 TRY/USD 3,5657 0,0002 0,038 CNY/USD 6,7835 0,0037 -0,1615